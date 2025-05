Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Nachmittag freundlich

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Vonovia SE. Die Vonovia SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 28,73 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Vonovia SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 28,73 EUR. Die Vonovia SE-Aktie legte bis auf 29,54 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,91 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.676.006 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Bei 33,93 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE-Aktie derzeit noch 18,10 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,03 EUR. Dieser Wert wurde am 26.03.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 1,22 EUR an Vonovia SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,24 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,26 EUR je Vonovia SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE am 06.05.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Vonovia SE mit einem Umsatz von insgesamt 2,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,67 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 35,50 Prozent gesteigert.

Vonovia SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 präsentieren. Am 31.07.2026 wird Vonovia SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,93 EUR je Vonovia SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

