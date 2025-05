Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE gewinnt am Vormittag

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Vonovia SE. Zuletzt ging es für das Vonovia SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 28,87 EUR.

Das Papier von Vonovia SE konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 28,87 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vonovia SE-Aktie bei 28,92 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,91 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 85.928 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 33,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE-Aktie somit 14,91 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,03 EUR am 26.03.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR an Vonovia SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,24 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,26 EUR für die Vonovia SE-Aktie aus.

Am 06.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vonovia SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,26 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,67 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Vonovia SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Vonovia SE-Anleger Experten zufolge am 31.07.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE im Jahr 2025 1,93 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

