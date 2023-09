Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 24,11 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 24,11 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf 24,31 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 23,91 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.107.673 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (28,72 EUR) erklomm das Papier am 17.01.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.03.2023 bei 15,27 EUR. Abschläge von 36,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 28,34 EUR an.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,08 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 03.11.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 01.11.2024.

In der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,17 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

