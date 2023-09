Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 24,04 EUR.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 24,04 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf 24,22 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,91 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 229.898 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 28,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.01.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Kursplus von 19,47 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 28.03.2023 auf bis zu 15,27 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Verlust von 36,48 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 28,34 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 26.07.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,47 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Am 03.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 01.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,17 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belaufen.

