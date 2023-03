Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt

Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere um 09:06 Uhr 1,2 Prozent. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,93 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,93 EUR. Von der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 210.072 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.04.2022 bei 41,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 59,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.03.2023 bei 16,41 EUR. Mit einem Kursverlust von 2,71 Prozent würde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,29 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.11.2022 vor.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 04.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 02.05.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,17 EUR je Aktie in den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Büchern.

