Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,7 Prozent auf 16,88 EUR abwärts. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 16,24 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,25 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.796.144 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 08.06.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 36,11 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 113,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 15,27 EUR fiel das Papier am 28.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,51 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 28,42 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.05.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,47 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS von -0,08 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.08.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 02.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 1,04 EUR je Aktie aus.

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Vonovia, Grand City Properties, Aroundtown & Co. gefragt: Anleger nutzen Kursverluste im Immobiliensektor zum Einstieg

Vonovia-Aktie höher: Staat soll laut Vonovia-Chef gegen hohe Baukosten vorgehen - Union Investment macht Vonovia Vorwürfe

So schätzen die Analysten die Vonovia-Aktie im April 2023 ein

