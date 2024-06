Vorstand baut Engagement aus - so reagiert die BMW-Aktie

Depotänderung

Die Veränderung im Depot eines Insiders sorgte bei der BMW-Aktie für Bewegung.

Kürzlich kam es bei BMW zu Directors' Dealings. Am 03.06.2024 wurde der Handel mit BMW-Anteilen gemeldet. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand bei BMW, fügte am 31.05.2024 9.877 Aktien zu seinem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 92,74 EUR aufgerufen. An diesem Tag wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 0,60 Prozent auf 93,42 EUR nach oben.

Die BMW-Aktie gab am Tag der offiziellen BaFin-News im FSE-Handel im Endeffekt um 0,60 Prozent auf 93,16 EUR nach. Insgesamt wurden 860 BMW-Aktien gehandelt. Aktuell verbucht BMW einen Börsenwert von 55,58 Mrd. Euro. Der Streubesitz wird auf 571.791.680 Aktien beziffert.

Bereits am 31.05.2024 wurde eine Insidertrade von Nedeljkovic, Dr. Milan ausgemacht. Bei einem Kurs von 92,74 EUR stockte die Führungsperson das eigene Depot um 9.877 BMW-Aktien auf.

Redaktion finanzen.net