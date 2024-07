Vorstand investiert in ProCredit-Aktien - die Kursreaktion

Depot umstrukturiert

Die Veränderung im Depot eines Insiders sorgte bei der ProCredit-Aktie für Bewegung.

Am 12.07.2024 tätigte bei ProCredit eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Die Publikation des Deals fand am 16.07.2024 statt. Im Portfolio von ProCredit-Vorstand Dagrosa, Christian kam es am 12.07.2024 zu Bewegung. Die Führungskraft kaufte 396 Aktien zu jeweils 8,96 EUR hinzu. Der ProCredit-Aktie ging im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 1,10 Prozent auf 8,72 EUR.

Am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin stieg die ProCredit-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 0,90 Prozent auf 8,56 EUR. ProCredit ist derzeit am Markt 504,17 Mio. Euro wert. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 58.898.500 beziffert.

Vor dem Joleska Popovska, Jovanka-Trade wurde die letzte Transaktion am 12.07.2024 verzeichnet. Aufsichtsrat, Joleska Popovska, Jovanka bei ProCredit, vergrößerte sein Investment um 168 Aktien für jeweils 8,96 EUR.

