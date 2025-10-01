DAX23.845 -0,2%ESt505.518 -0,2%Top 10 Crypto15,94 +0,6%Dow46.398 +0,2%Nas22.660 +0,3%Bitcoin98.102 +1,0%Euro1,1761 +0,2%Öl66,07 -1,5%Gold3.891 +0,8%
Aktienkurs aktuell

Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Vormittag schwächer

01.10.25 09:27 Uhr
Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Vormittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Vossloh. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 89,40 EUR.

Die Vossloh-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 1,2 Prozent auf 89,40 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Vossloh-Aktie bis auf 89,20 EUR. Bei 90,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 701 Vossloh-Aktien gehandelt.

Bei 95,10 EUR markierte der Titel am 24.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 5,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,35 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 54,87 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Vossloh-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,14 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 85,00 EUR für die Vossloh-Aktie aus.

Vossloh ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,57 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 331,50 Mio. EUR gegenüber 292,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Vossloh.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,59 EUR je Vossloh-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

