Vossloh Aktie News: Vossloh präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

02.05.25 09:23 Uhr

Die Aktie von Vossloh gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 69,80 EUR.

Das Papier von Vossloh konnte um 09:03 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 69,80 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Vossloh-Aktie bei 70,20 EUR. Mit einem Wert von 69,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 3.636 Vossloh-Aktien umgesetzt. Am 29.04.2025 markierte das Papier bei 70,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 1,15 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2024 (40,35 EUR). Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 42,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Vossloh-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,35 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 64,00 EUR an. Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vossloh am 24.04.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,24 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,39 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 251,10 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 268,80 Mio. EUR umgesetzt worden waren. Die Vossloh-Bilanz für Q2 2025 wird am 24.07.2025 erwartet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2026 erwartet. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,86 EUR je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie Vossloh-Aktie: Was Analysten im April vom Papier halten Vossloh-Aktie knickt ein: Schwacher Jahresstart Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX fällt zum Start

