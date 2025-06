Vossloh Aktie News: Vossloh am Montagvormittag auf grünem Terrain

Vossloh im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Vossloh. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 77,10 EUR zu.

Um 09:04 Uhr stieg die Vossloh-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 77,10 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Vossloh-Aktie bei 77,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 77,00 EUR. Zuletzt wechselten 1.718 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Am 26.05.2025 markierte das Papier bei 78,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 2,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2024 auf bis zu 40,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vossloh-Aktie 47,67 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 1,10 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,32 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vossloh-Aktie bei 71,50 EUR.

Vossloh ließ sich am 24.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,24 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vossloh in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 251,10 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 268,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Vossloh wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Vossloh rechnen Experten am 30.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,86 EUR je Vossloh-Aktie.

