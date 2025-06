Vossloh Aktie News: Vossloh am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Vossloh im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Vossloh. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 79,60 EUR.

Die Vossloh-Aktie musste um 16:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 79,60 EUR abwärts. Der Kurs der Vossloh-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 78,60 EUR nach. Bei 79,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Vossloh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.081 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 80,80 EUR. Gewinne von 1,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 49,31 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,32 EUR je Vossloh-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 74,50 EUR für die Vossloh-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Vossloh am 24.04.2025. Das EPS belief sich auf 0,24 EUR gegenüber 0,39 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 251,10 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 268,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Vossloh wird am 24.07.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vossloh-Aktie in Höhe von 3,86 EUR im Jahr 2025 aus.

