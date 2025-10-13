DAX24.368 +0,5%Est505.560 +0,5%MSCI World4.285 +1,1%Top 10 Crypto15,80 +3,1%Nas22.654 +2,0%Bitcoin98.872 -0,4%Euro1,1569 -0,4%Öl63,64 +2,5%Gold4.095 +1,9%
Vossloh Aktie News: Vossloh gewinnt am Nachmittag an Fahrt

13.10.25 16:08 Uhr
Vossloh Aktie News: Vossloh gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie von Vossloh gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Plus bei 88,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vossloh AG
87,90 EUR 1,20 EUR 1,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Vossloh zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 88,20 EUR. Die Vossloh-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 88,90 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 86,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 16.110 Vossloh-Aktien.

Am 24.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 95,10 EUR an. 7,82 Prozent Plus fehlen der Vossloh-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 40,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vossloh-Aktie 54,25 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,19 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vossloh 1,10 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 85,00 EUR an.

Vossloh gewährte am 24.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,57 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Vossloh im vergangenen Quartal 331,50 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vossloh 292,00 Mio. EUR umsetzen können.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Vossloh veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,55 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Vossloh AG

DatumRatingAnalyst
01.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
24.07.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
24.07.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
11.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
02.06.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
26.05.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
01.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
25.04.2025Vossloh HoldWarburg Research
01.04.2025Vossloh HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
25.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
06.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
03.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
02.08.2018Vossloh SellS&P Capital IQ

