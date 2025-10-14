Vossloh Aktie News: Vossloh am Dienstagmittag leichter
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 87,30 EUR abwärts.
Die Vossloh-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:52 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 87,30 EUR. Das Tagestief markierte die Vossloh-Aktie bei 86,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 87,60 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 814 Vossloh-Aktien den Besitzer.
Am 24.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 95,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 8,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 26.11.2024 Kursverluste bis auf 40,35 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 53,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für Vossloh-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,19 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 85,00 EUR an.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vossloh am 24.07.2025. Das EPS belief sich auf 1,25 EUR gegenüber 1,57 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 331,50 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 292,00 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Vossloh am 30.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,55 EUR je Aktie belaufen.
Vossloh: Unveränderte EBIT-Marge 2025 erwartet
Vossloh-Aktie im Minus: Ausblick an abgeschlossene Sateba-Übernahme angepasst
|01.10.2025
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.2025
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|24.07.2025
|Vossloh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.2025
|Vossloh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.07.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|26.05.2025
|Vossloh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.2025
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.2025
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|25.04.2025
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|01.04.2025
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|30.10.2018
|Vossloh Reduce
|Commerzbank AG
|25.10.2018
|Vossloh Reduce
|Commerzbank AG
|06.08.2018
|Vossloh Reduce
|Commerzbank AG
|03.08.2018
|Vossloh Reduce
|Commerzbank AG
|02.08.2018
|Vossloh Sell
|S&P Capital IQ
