Vossloh Aktie News: Anleger schicken Vossloh am Mittag ins Minus

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 42,10 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:46 Uhr 0,4 Prozent auf 42,10 EUR. In der Spitze fiel die Vossloh-Aktie bis auf 42,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,55 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.454 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 51,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.07.2024). Gewinne von 22,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 39,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 6,18 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Vossloh-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,05 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,21 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 58,25 EUR an.

Am 31.10.2024 hat Vossloh in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,74 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 0,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,18 Prozent auf 298,70 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 325,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Vossloh wird am 13.03.2025 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,14 EUR je Vossloh-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Analysten sehen bei Vossloh-Aktie Potenzial

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Ende des Dienstagshandels in Rot

XETRA-Handel So performt der SDAX am Dienstagnachmittag