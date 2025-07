Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag mit Kurseinbußen

Blick auf Vossloh-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Vossloh. Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 87,60 EUR.

Das Papier von Vossloh befand sich um 15:46 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 87,60 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Vossloh-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 87,00 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 87,70 EUR. Von der Vossloh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15.320 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 89,90 EUR erreichte der Titel am 11.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vossloh-Aktie somit 2,56 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,35 EUR. Dieser Wert wurde am 19.11.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vossloh-Aktie 53,94 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,25 EUR. Im Vorjahr erhielten Vossloh-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Vossloh-Aktie wird bei 78,75 EUR angegeben.

Am 24.04.2025 hat Vossloh die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Vossloh hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,39 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vossloh in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 251,10 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 268,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 24.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Vossloh-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Vossloh-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,79 EUR fest.

