Vossloh Aktie News: Vossloh am Montagvormittag im Plus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Vossloh. Das Papier von Vossloh legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 88,70 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 88,70 EUR zu. Die Vossloh-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 88,70 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 87,70 EUR. Zuletzt wechselten 2.187 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Bei 89,90 EUR erreichte der Titel am 11.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vossloh-Aktie 1,35 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2024 bei 40,35 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vossloh-Aktie 54,51 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Vossloh-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,25 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 78,75 EUR für die Vossloh-Aktie aus.

Vossloh ließ sich am 24.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,24 EUR. Im letzten Jahr hatte Vossloh einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vossloh in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,58 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 251,10 Mio. EUR im Vergleich zu 268,80 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vossloh-Bilanz für Q2 2025 wird am 24.07.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vossloh einen Gewinn von 3,79 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

