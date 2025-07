Vossloh Aktie News: Vossloh am Dienstagmittag schwächer

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 86,60 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 11:41 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 86,60 EUR. In der Spitze büßte die Vossloh-Aktie bis auf 86,50 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 87,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.282 Vossloh-Aktien.

Am 11.07.2025 markierte das Papier bei 89,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 3,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2024 Kursverluste bis auf 40,35 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 53,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Vossloh-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,25 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 78,75 EUR an.

Am 24.04.2025 lud Vossloh zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,24 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 268,80 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 251,10 Mio. EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.07.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,79 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Kaufempfehlung von MWB Research beflügelt Vossloh-Aktie

Vossloh-Aktie: Gewinnmitnahmen drücken Kurs ins Minus

SDAX-Titel Vossloh-Aktie: Über diese Dividende können sich Vossloh-Aktionäre freuen