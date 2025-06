Vossloh Aktie News: Vossloh legt am Montagvormittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Vossloh gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Vossloh zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 73,80 EUR.

Die Vossloh-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 73,80 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Vossloh-Aktie bei 74,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 73,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.070 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 80,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2025). Mit einem Zuwachs von 9,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 40,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vossloh-Aktie mit einem Verlust von 45,33 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,22 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 74,50 EUR für die Vossloh-Aktie aus.

Am 24.04.2025 äußerte sich Vossloh zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,24 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR erwirtschaftet worden. Vossloh hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 251,10 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 268,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 24.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh im Jahr 2025 3,86 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

