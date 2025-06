Vossloh Aktie News: Vossloh am Freitagnachmittag mit Kursplus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Vossloh zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 73,50 EUR zu.

Das Papier von Vossloh legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 73,50 EUR. Bei 75,60 EUR erreichte die Vossloh-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 73,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vossloh-Aktien beläuft sich auf 24.596 Stück.

Bei 80,80 EUR erreichte der Titel am 05.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 9,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 19.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 45,10 Prozent würde die Vossloh-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Vossloh-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,32 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 74,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Vossloh am 24.04.2025 vor. Das EPS lag bei 0,24 EUR. Im letzten Jahr hatte Vossloh einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 251,10 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vossloh 268,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.07.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Vossloh-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vossloh-Aktie in Höhe von 3,86 EUR im Jahr 2025 aus.

