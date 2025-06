Vossloh Aktie News: Vossloh am Montagmittag fester

Blick auf Vossloh-Kurs

Die Aktie von Vossloh gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Vossloh-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 75,00 EUR.

Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 75,00 EUR. In der Spitze gewann die Vossloh-Aktie bis auf 76,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 73,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 18.996 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 80,80 EUR. Gewinne von 7,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,35 EUR am 19.11.2024. Abschläge von 46,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,22 EUR je Vossloh-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vossloh-Aktie bei 74,50 EUR.

Am 24.04.2025 legte Vossloh die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,24 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Vossloh ein EPS von 0,39 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,58 Prozent auf 251,10 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 268,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 24.07.2025 dürfte Vossloh Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Vossloh-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Vossloh im Jahr 2025 3,86 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

