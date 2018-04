S3 Partners: Gegen keine US-Aktie wird so viel gewettet wie gegen Tesla

Ausdruck von Misstrauen

Rückrufaktionen, tödlicher Unfall in Zusammenhang mit dem Autopiloten, nicht erreichte Produktionsziele - bei Tesla kommt in letzter Zeit viel zusammen.

Nun haben Investoren ihre Short-Positionen bei Tesla wieder deutlich erhöht - sie rechnen mit weiteren Einbrüchen des Aktienkurses. Auch die US-Großbank Goldman Sachs hält schlechte Prognosen für den Elektroautobauer aus Kalifornien bereit: Die Analysten glauben, Tesla-Papiere könnten um rund ein Drittel einbrechen. Sie passten ihr Kursziel daraufhin diese Woche erneut nach unten an. Denn Goldman Sachs ist nicht überzeugt davon, dass Tesla seine Produktionsziele für den Model 3 einhalten kann.

Wetten gegen Tesla so hoch wie nie zuvor

Neue Daten des Finanzanalyseunternehmens S3 Partners haben nun außerdem gezeigt: Gegen Tesla wird mehr gewettet als gegen jede andere US-Aktie. Seit Mitte letzten Monats sollen sich die Wetten sogar um rund zehn Prozent erhöht haben, die Aktienverkäufe seien im März um 28 Prozent auf 10,7 Milliarden US-Dollar gestiegen.

Dieser Bericht wurde einen Tag nachdem Goldman Sachs seine Kunden ermutigt hatte, Tesla-Aktien zu verkaufen, veröffentlicht.

Zweifel über Zweifel

Auch bezüglich der Finanzierung des Elon Musk -Unternehmens bestehen seit geraumer Zeit Zweifel - Tesla hat bislang vermehrt Gewinne vermissen lassen. So folgte nun die Abstufung durch die Ratingagentur Moody's, die diese mit drohenden Liquiditätsengpässen bei dem Autobauer begründete.

Short-Seller Jim Chanos ist ebenfalls der Meinung, dass Tesla-Aktien weiter abstürzen werden. "Jeder Bullenmarkt hat seine Maskottchen. Tesla ist ein schlimmes Beispiel", sagte er "Bloomberg" zufolge auf einer Veranstaltung in Detroit.

Doch Tesla-Chef Elon Musk ist nicht bekannt dafür, einfach so aufzugeben - davon konnte man sich in der Vergangenheit häufig überzeugen. Inzwischen schläft er sogar in seiner Fabrik, um die Produktion des Model 3 unter Kontrolle zu bekommen. Es bleibt also spannend rund um den Elektroautobauer und seinen einfallsreichen Chef.

Redaktion finanzen.net

