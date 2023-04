Gerresheimer-Aktie: Gerresheimer steigert Umsatz und bestätigt Ausblick

Aktien in diesem Artikel Gerresheimer 92,90 EUR

1,14% Charts

News

Analysen Indizes in diesem Artikel MDAX 26.970,8

-1,6% Charts

News

Analysen

Wie der im MDAX notierte Hersteller von spezialisierten medizinischen Verpackungen mitteilte, steigerten alle Geschäftsbereiche ihren Umsatz prozentual zweistellig. Den Ausblick auf das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen.

In dem am 28. Februar beendeten ersten Geschäftsquartal erzielte Gerresheimer einen Umsatz von 458 Millionen Euro, was einem organischen Anstieg von 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal entsprach. Analysten hatten in einem Konsens von Vara Research 440 Millionen Euro prognostiziert.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte organisch um knapp ein Viertel auf 78 Millionen Euro zu. Daraus ergab sich eine bereinigte EBITDA-Marge von 17,0 Prozent nach 16,6 Prozent im Vorjahr. Auch beim EBITDA hatten die Analysten im Konsens mit etwas weniger gerechnet. Die Marge hatten sie bei 17,1 Prozent gesehen.

Der bereinigte Konzerngewinn legte um 13,5 Prozent auf 23,7 Millionen Euro zu. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 0,71 Euro. Unter dem Strich verdiente die Gerresheimer AG gut 12 Millionen Euro nach 10,7 Millionen im Vorjahr.

Im laufenden Jahr rechnet Gerresheimer weiterhin mit einem organischen Umsatzwachstum von mindestens 10 Prozent. Auch das bereinigte EBITDA soll organisch um mindestens 10 Prozent steigen, während das bereinigte Ergebnis je Aktie im niedrigen einstelligen Prozentbereich zulegen soll.

FRANKFURT (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Gerresheimer AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Gerresheimer AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Gerresheimer AG

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG