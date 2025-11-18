DAX23.334 -1,1%Est505.576 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 -0,9%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.782 -0,8%Euro1,1589 ±-0,0%Öl63,99 -0,1%Gold4.043 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Netflix 552484 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Rüstungsaktien, Airbus, Novo Nordisk, Xpeng, Highland, im Fokus
Top News
NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025 NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025
Nach Aktienverkauf von Top-Managern: Sind institutionelle Anleger von der DroneShield-Aktie jetzt abgeschreckt? Nach Aktienverkauf von Top-Managern: Sind institutionelle Anleger von der DroneShield-Aktie jetzt abgeschreckt?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Wadephul: UN-Nahost-Resolution entscheidende Wegmarke

18.11.25 10:29 Uhr

BELGRAD (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat die Resolution des UN-Sicherheitsrats zur Absicherung des Gaza-Friedensplans begrüßt. "Das zeigt: Das System der Vereinten Nationen funktioniert", sagte der CDU-Politiker bei einem Besuch in der serbischen Hauptstadt Belgrad. Er fügte hinzu: "Deutschland hat immer klargemacht, dass für uns diese Resolution der entscheidende Schlüssel für die friedliche Zukunft des Ausgleiches zwischen Israel und den Palästinensern ist." Deswegen sei die Resolution "für uns eine entscheidende Wegmarke in eine gute Zukunft".

Wer­bung

Die UN-Resolution ermögliche es, den Nahost-Friedensplan umzusetzen und schaffe damit auch die notwendige Legitimitätsgrundlage für die Arbeit einer Friedenstruppe, sagte Wadephul. Diese solle einen Beitrag dazu leisten, dass Sicherheit hergestellt, eine hinreichende humanitäre Versorgung für die Bevölkerung im Gazastreifen gewährleistet und eine erste administrative Lösung für die Region gefunden werden könne. "Das ist eine gute Nachricht."

Die Bundesregierung bleibe bereit, im weiteren Wiederaufbauprozess für den Gazastreifen eine konstruktive Rolle zu spielen, sagte der Bundesaußenminister. Man sehe hier Ägypten in einer Führungsrolle und warte darauf, dass Kairo Einladungen zu einer entsprechenden Wiederaufbaukonferenz ausspreche. Er und Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD) seien jederzeit bereit, nach Kairo zu reisen, oder andere Maßnahmen zu ergreifen, die dazu beitragen könnten, dass es vorangehe im Gazastreifen. Vor allem müssten konstruktive Gespräche für ein friedliches Zusammenleben von Israelis und Palästinensern in dieser Region beginnen./bk/DP/mis