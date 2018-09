Carl Zeiss AG erwartet anscheinend Rekord-Umsatz

"Ob wir auch einen Rekordgewinn verbuchen können, wird von Währungseffekten auf den letzten Metern abhängen", sagte Vorstandschef Michael Kaschke der "Ostthüringer Zeitung" (Samstag). Im vergangenen Geschäftsjahr hatte der baden-württembergische Konzern beim Umsatz erstmals die Fünf-Milliarden-Marke überschritten. Zeiss mit Sitz in Oberkochen (Ostalbkreis) unterhält an seinem Gründungsort in Jena in Thüringen Tochterunternehmen. Bis zum Jahr 2023 soll dort laut Kaschke ein Neubau für mehr als 300 Millionen Euro entstehen und Platz für 2500 Mitarbeiter bieten.

JENA/OBERKOCHEN (dpa-AFX)

