Aktienentwicklung

Walgreens Boots Alliance Aktie News: S&P 500 Aktie Walgreens Boots Alliance am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

26.08.25 16:10 Uhr
Walgreens Boots Alliance Aktie News: S&P 500 Aktie Walgreens Boots Alliance am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Walgreens Boots Alliance gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 11,89 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walgreens Boots Alliance Inc
10,25 EUR -0,00 EUR -0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 11,89 USD. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,88 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,94 USD. Bisher wurden heute 1.068.281 Walgreens Boots Alliance-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 13,24 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.01.2025). Mit einem Zuwachs von 11,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,09 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie derzeit noch 32,00 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,23 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,657 USD.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 abgelaufenen Quartal legte Walgreens Boots Alliance am 26.06.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Walgreens Boots Alliance ein EPS von 0,40 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 38,99 Mrd. USD gegenüber 36,35 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 09.10.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Walgreens Boots Alliance veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Walgreens Boots Alliance ein EPS in Höhe von 1,78 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: dcwcreations / Shutterstock.com

Analysen zu Walgreens Boots Alliance Inc

DatumRatingAnalyst
04.01.2024Walgreens Boots Alliance NeutralUBS AG
03.04.2019Walgreens Boots Alliance HoldPivotal Research Group
19.12.2018Walgreens Boots Alliance Peer PerformWolfe Research
15.10.2018Walgreens Boots Alliance HoldPivotal Research Group
02.07.2018Walgreens Boots Alliance HoldPivotal Research Group
DatumRatingAnalyst
10.01.2018Walgreens Boots Alliance BuyNeedham & Company, LLC
19.09.2017Walgreens Boots Alliance OutperformRBC Capital Markets
20.10.2016Walgreens Boots Alliance BuyDeutsche Bank AG
07.07.2016Walgreens Boots Alliance BuyMizuho
01.03.2016Walgreens Boots Alliance BuyMizuho
DatumRatingAnalyst
04.01.2024Walgreens Boots Alliance NeutralUBS AG
03.04.2019Walgreens Boots Alliance HoldPivotal Research Group
19.12.2018Walgreens Boots Alliance Peer PerformWolfe Research
15.10.2018Walgreens Boots Alliance HoldPivotal Research Group
02.07.2018Walgreens Boots Alliance HoldPivotal Research Group
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Walgreens Boots Alliance Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen