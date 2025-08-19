Walgreens Boots Alliance Aktie News: S&P 500 Aktie Walgreens Boots Alliance am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Walgreens Boots Alliance gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 11,89 USD.

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 11,89 USD. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,88 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,94 USD. Bisher wurden heute 1.068.281 Walgreens Boots Alliance-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 13,24 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.01.2025). Mit einem Zuwachs von 11,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,09 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie derzeit noch 32,00 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,23 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,657 USD.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 abgelaufenen Quartal legte Walgreens Boots Alliance am 26.06.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Walgreens Boots Alliance ein EPS von 0,40 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 38,99 Mrd. USD gegenüber 36,35 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 09.10.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Walgreens Boots Alliance veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Walgreens Boots Alliance ein EPS in Höhe von 1,78 USD in den Büchern stehen haben wird.

