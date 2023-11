Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart tendiert am Mittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Walmart. Im Tradegate-Handel gewannen die Walmart-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 12:03 Uhr konnte die Aktie von Walmart zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 144,44 EUR. Die Walmart-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 145,30 EUR. Bei 144,20 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 9.230 Walmart-Aktien umgesetzt.

Am 16.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 157,74 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 9,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.03.2023 bei 127,24 EUR. Mit Abgaben von 11,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 172,00 USD aus.

Walmart gewährte am 16.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.10.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,53 USD gegenüber 1,50 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Walmart mit einem Umsatz von insgesamt 160.804,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 152.800,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 5,24 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.02.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 25.02.2025 dürfte Walmart die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Walmart ein EPS in Höhe von 6,48 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walmart-Aktie

Freundlicher Handel: S&P 500 beendet die Donnerstagssitzung im Plus

Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones schlussendlich schwächer

Walmart-Aktie an der NYSE dennoch tief im Minus: Walmart schließt Quartal überraschend gut ab