Was löste den Crash aus?

Nach dem Kursrutsch am gestrigen Montag sieht es auf breiter Front nach Erholung aus - in Frankfurt scheinen Anleger jedoch weiter skeptischer.

Der deutsche Leitindex DAX notierte zum Handelsbeginn mit einem Gewinn von 0,48 Prozent bei 17.422,57 Punkten. Kurz darauf stieg er weiter an und konnte kurzzeitig die 17.500er-Marke wieder überspringen. Zwischenzeitlich pendelt das Aktienbarometer um die Nulllinie und kann aktuell ein wenig zulegen.

Sehr schwache Weltbörsen angesichts Rezessionssorgen in den USA hatten den DAX am Montag nicht verschont, die runde Marke von 17.000 Punkten hatte aber gehalten. Die für den längerfristigen Trend viel beachtete 200-Tage-Durchschnittslinie könnte der Index nun wieder überwinden, sie verläuft bei 17.412 Zählern.

Nun richten sich die Blicke auf Zahlenvorlagen heimischer Unternehmen. So hat unter anderem Zalando für das zweite Quartal eine Gewinnsteigerung vermeldet. Außerdem konnte Bayer die Erwartungen übertreffen.

Börse Tokio: Nikkei mit kräftiger Erholung

An der Aktienbörse in Tokio holte der Nikkei nach dem massiven Kursverlust zum Wochenauftakt wieder auf. Das Börsenbarometer verbuchte zur Schlussglocke einen Aufschlag von 10,23 Prozent auf 34.675,46 Zähler. Am Montag war der Index um mehr als zwölf Prozent eingebrochen, in der Folge kam es auch an Börsenstandorten in anderen Ländern zu dramatischen Kursverlusten. Der zuletzt deutliche Anstieg der Landeswährung Yen hatte die Kurse der exportabhängigen japanischen Unternehmen stark belastet. Inzwischen hat sich die Stimmung angesichts einer drauf folgenden Abschwächung des Yen laut Händlern jedoch gebessert.

US-Börsen mit Atempause

Der Dow Jones wies zum Handelsstart einen Aufschlag von 0,09 Prozent auf 38.736,22 Punkte aus. Aktuell zieht er deutlicher an.

Der Techwerte-Index NASDAQ Composite gewann zur Eröffnung 0,38 Prozent auf 16.261,36 Zähler hinzu und begibt sich aktuell klarer in die Gewinnzone.

Nach der dreitägigen Talfahrt versucht sich die Wall Street an einem Stabilisierungsprozess. Bereits im späten Handel des Vortages war zu erkennen, dass sich die US-Börsenkurse leicht von den Tagestiefs erholten. US-Daten hatten das Rezessionsgespenst zumindest etwas vertrieben.

Auch wenn am Markt von einer äußerst wackeligen Stabilisierung die Rede ist, die jüngste Marktreaktion wird einhellig als übertrieben interpretiert. Einige Stimmen sprechen von einer heftigen, aber auch überfälligen Korrektur nach der zuvor gesehenen Rally.

Sorge vor US-Rezession vs. Carry Trades: Was hat den Aktien-Crash ausgelöst?

Gerade der Kurseinbruch und die extreme, aber auf Japan beschränkte, Erholung am Morgen deuten darauf hin, dass die Marktteilnehmer am Montag auf die falsche Begründung geblickt hatten. Vor allem das Thema US-Rezession wurde immer wieder bemüht, um die US-Notenbank zu Zinssenkungen zu bewegen. Stattdessen dürfte der Grund in steigenden Zinsen in Japan liegen, die für ein Ende der Carry Trades gesorgt haben. Die Strategen der Société Générale sprachen von der Auflösung des größten Carry Trades, den die Welt jemals gesehen habe. Entsprechend sehen Händler die Kursrally in Japan am Dienstagmorgen als Zeichen, dass die Abwicklung beendet ist, der Druck also von den Börsen genommen wird. Sollte die US-Notenbank den Kursrutsch nicht auf die Erwartung einer Rezession zurückführen, besteht auch keine Notwendigkeit für eine Not- Zinssenkung .

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires