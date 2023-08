Nikola-Aktie +18 Prozent an der NASDAQ: Weitere Fördermittel für Wasserstoffinfrastruktur erhalten

Wasserstoff-Tankstellen

Der Hybrid-Elektrotruck-Entwickler Nikola kann sich über eine weitere Finanzspritze freuen. Dem Aktienkurs kommt das sehr zugute.

Das EV-Unternehmen Nikola erhält eigenen Angaben zufolge in Kalifornien zusätzliche Zuschüsse und staatliche Fördermittel in Höhe von 16,3 Millionen US-Dollar für sieben Wasserstoff-Tankstellen im offenen Netzwerk, die es unter seiner Marke HYLA betreibt. Zusammen mit früheren Subventionen habe man damit in den vergangenen 30 Tagen insgesamt 58,2 Millionen US-Dollar erhalten, um Wasserstofftankstellen entlang der Frachtstraßen in Kalifornien zu errichten, so das Unternehmen.

Nikola treibt Ausbau einer Ladeinfrastruktur voran

Nikola sieht diese Zuschüsse als Schlüsselfaktoren für seine Vorreiterrolle bei emissionsfreien Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektro-Lkw und die Kraftstoffinfrastruktur von HYLA. Das Unternehmen plant nämlich, zunächst in Kalifornien und später in ganz Nordamerika ein offenes Netzwerk von gewerblichen Wasserstoff-Tankstellen zu schaffen.

Der Präsident von Nikola Energy hob in diesem Zusammenhang die Bedeutung einer Wasserstoffinfrastruktur für das Unternehmen hervor: "Den Aufbau eines integrierten Wasserstoff-Ökosystems zur Unterstützung der Einführung von Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektro-Lkw und die Schaffung eines skalierbaren Energiegeschäfts haben wir als oberste Priorität", erklärte Carey Mendes in einer Pressemitteilung.

Wichtiger Neuauftrag für Nikola

Für das einst totgesagte Unternehmen ist dies nun schon die zweite positive Nachricht in zwei Tagen. Denn erst am Vortag hatte Nikola einen bedeutenden Auftragseingang vermeldet. So beabsichtigt das Logistikunternehmen J.B. Hunt Transport Services 13 Fahrzeuge von Nikola zu kaufen, um seine Kohlenstoffemissionen deutlich zu reduzieren.

Nachdem die Aktie bereits am Montag mit einen zweistelligen Kurssprung schloss, geht es am Dienstag munter weiter bergauf: So klettert der an der NASDAQ gelistete Nikola-Titel zeitweise um 18,35 Prozent auf 3,16 Dollar.

