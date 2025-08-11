DAX24.186 +0,7%ESt505.388 +1,0%Top 10 Crypto17,10 +0,6%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin104.323 -1,0%Euro1,1691 -0,1%Öl65,96 +0,3%Gold3.364 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Eckert Ziegler 565970 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen uneins -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Bitcoin erreicht neues Rekordhoch -- thyssenkrupp im Fokus
Top News
HelloFresh-Aktie knickt ein: Ergebnisprognose gesenkt - Effizienzprogramm trägt dennoch Früchte HelloFresh-Aktie knickt ein: Ergebnisprognose gesenkt - Effizienzprogramm trägt dennoch Früchte
Douglas-Aktie: Douglas wächst und knackt beim Umsatz die Milliarden-Marke Douglas-Aktie: Douglas wächst und knackt beim Umsatz die Milliarden-Marke
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

WDH/Insolvenzen: Grenke verdient erneut weniger - Sieht Trendumkehr

14.08.25 07:28 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
grenke AG
17,92 EUR 0,04 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(Im ersten Satz wurde ein Grammatikfehler korrigiert.)

BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Die weiterhin hohe Zahl an Insolvenzen hat dem Leasingspezialisten grenke auch im zweiten Quartal einen Gewinneinbruch eingebrockt. Unter dem Strich verdiente der Konzern noch 16 Millionen Euro, das waren mehr als ein Drittel weniger als im Vorjahr, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Baden-Baden mitteilte.

Wer­bung

Bereits zum Jahresstart hatte Grenke heftige Gewinneinbußen wegen der vielen pleitegegangenen Kunden hinnehmen müssen. In den ersten drei Monaten war der Gewinn gar um rund die Hälfte auf rund zehn Millionen Euro eingebrochen. Konzernchef Sebastian Hirsch sieht nun aber erste Zeichen für Besserung: "Mit der deutlichen Gewinnsteigerung im zweiten Quartal gegenüber dem ersten Quartal haben wir die Trendumkehr eingeleitet".

Grenke sei daher auf Kurs zu den Jahreszielen, so Hirsch. Diese sehen selbst im schlechtesten Fall noch ein moderates Gewinnwachstum vor./tav/zb

Ausgewählte Hebelprodukte auf grenke

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf grenke

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu grenke AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu grenke AG

DatumRatingAnalyst
03.07.2025grenke BuyWarburg Research
23.06.2025grenke KaufenDZ BANK
17.06.2025grenke BuyWarburg Research
16.05.2025grenke BuyWarburg Research
04.04.2025GRENKE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.07.2025grenke BuyWarburg Research
23.06.2025grenke KaufenDZ BANK
17.06.2025grenke BuyWarburg Research
16.05.2025grenke BuyWarburg Research
04.04.2025GRENKE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2024GRENKE HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
20.03.2023GRENKE HoldDeutsche Bank AG
03.03.2023GRENKE HoldDeutsche Bank AG
05.01.2023GRENKE HoldDeutsche Bank AG
11.11.2022GRENKE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.09.2020GRENKE ReduceKepler Cheuvreux
30.07.2020GRENKE ReduceKepler Cheuvreux
13.05.2020GRENKE ReduceKepler Cheuvreux
01.04.2020GRENKE ReduceKepler Cheuvreux
16.02.2009GRENKELEASING underperformCheuvreux SA

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für grenke AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen