WDH/WOCHENVORSCHAU: Termine bis 17. Oktober2025
("10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 10/25" am 6.10. ergänzt)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 17. Oktober 2025
^
---------------------------------------------------------------------------------------
MONTAG, DEN 6. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 GBR: KfZ Neuzulassungen 9/25
DEU: Auftakt Immobilienmesse Expo Real
FRA: Saint-Gobain, Kapitalmarkttag
TERMINE KONJUNKTUR
10:30 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/25
10:30 GBR: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/25
10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 10/25 ergänzt)
11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 8/25
SONSTIGE TERMINE
09:30 DEU: 2. Hamburger Sustainable Finance Summit
---------------------------------------------------------------------------------------
DIENSTAG, DEN 7. OKTOBER
TERINE UNTERNEHMEN:
08:00 GBR: Imperial, Trading Statement 2024/2025
08:00 GBR: Shell, Trading Statement
15:30 USA: Dell, Kapitalmarkttag
FRA: BNP, außerordentliche Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 8/25
08:45 FRA: Handels- und Leistungsbilanz 8/25
14:30 USA: Handelsbilanz 8/25
21:00 USA: Konsumentenkredit 8/25
SONSTIGE TERMINE
09:30 DEU: Pressegespräch Goldman Sachs: Aktuelle konjunkturelle Lage und makroökonomischer Ausblick für Europa und Deutschland mit Jari Stehn, europäischer Chefvolkswirt von Goldman Sachs, und Niklas Garnadt, Volkswirt für Deutschland von Goldman Sachs
16:30 DEU: «Tagesspiegel Data Debate» mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger und Markus Haas, CEO von O2 Telefónica, zu künftigen Investitionen
Thematisch soll es bei der Diskussion um zukünftige Investitionen in die digitale Infrastruktur gehen.
---------------------------------------------------------------------------------------
MITTWOCH, DEN 8. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 AUS: OMV, Trading Update Q3
10:00 DEU: Aurubis, Kapitalmarkttag
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Handels- und Leistungsbilanz 8/25
08:00 DEU: Industrieproduktion 8/25
13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
20:00 USA: FOMC-Sitzungsprotokoll
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess
DEU: Eröffnung der Kunststoffmesse «K» (bis 15.10.)
DEU:8. Internationale Konferenz zu Maritimen Autonomen Wasserfahrzeugen (bis 09.10.)
---------------------------------------------------------------------------------------
DONNERSTAG, DEN 9. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Südzucker, Halbjahreszahlen
07:30 TWN: TSMC, Q3-Umsatz
09:00 DEU: Hannover Rück, Investorentag
12:30 USA: PepsiCo, Q3-Zahlen
22:00 USA: Levi Strauss, Q3-Zahlen
DEU: Mercedes-Benz, Pre-Close-Call
ITA: Ferrari, Kapitalmarkttag
USA: Delta Air Lines, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Handelsbilanz 8/25
13:30 EUR: EZB, Protokoll der Ratssitzung vom 10./11. September
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 8/25
EUR: Treffen der Euro-Gruppe
SONSTIGE TERMINE
13:00 DEU: Jahrestagung des Markenverbandes - Tag der Markenwirtschaft 2025
---------------------------------------------------------------------------------------
FREITAG, DEN 10. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07.00 DEU: Gerresheimer, Q3-Zahlen
11:00 DEU: VW-Konzern, Auslieferungen Q3/25
11:00 DEU: Mündliche Verhandlung zur Sammelklage des Bundesverbands Verbraucherzentrale gegen Meta wegen Datendiebstahls bei Facebook
DEU: BMW, Pre-Close-Call Q3
DEU: Porsche AG, Pre-Close-Call Q3
USA: Blackrock, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Erzeugerpreise 9/25
10:00 ITA: Industrieproduktion 8/25
16:00 USA: Universität Michigan Stimmungsindex 10/25 (1. Schätzung)
EUR: S&P zu Italien
EUR: Scope zu EU
SONSTIGE TERMINE
GBR: Britische Regierung, Fujitsu und Postamt reagieren auf Abschlussbericht zur Horizon-Untersuchung. Im sogenannten Horizon-Skandal geht es um Hunderte frühere selbstständige Filialleiter des staatseigenen Unternehmens Post Office, die wegen einer fehlerhaften Software beschuldigt wurden, sich bereichert zu haben.
---------------------------------------------------------------------------------------
MONTAG, DEN 13. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN:
23:30 GBR: Rio Tinto, Q3-Produktionsbericht
DEU: Volkswagen, Pre-Close-Call Q3
FRA: Air Liquide, Hauptversammlung
FRA: L'Oreal, Hauptversammlung
USA: Charles Schwab, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank (bis 18.10.)
CHN: Handelsbilanz 9/25
SONSTIGE TERMINE
11:00 DEU: Vorstellung des Bundesverbands Kalte Wärmenetze e.V. (BVKW) und der Initiative Wärmewende-Allianz
11:45 SWE: Bekanntgabe des Nobelpreises für Wirtschaftswissenschaften
DEU: «Handelsblatt»-Summit «Zukunft IT» (bis 15.10.)
---------------------------------------------------------------------------------------
DIENSTAG, DEN 14. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMNEN
07:00 FRA: Fraport, Verkehrszahlen 9/25
12:45 USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen
13:00 USA: JPMorgan, Q3-Zahlen
13:00 USA: Wells Fargo, Q3-Zahlen
13:30 USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen
14:00 USA: Citigroup, Q3-Zahlen
15:00 USA: Procter & Gamble, Hauptversammlung
17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 9/25
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Geldmenge M2/M3 9/25
08:00 DEU: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)
08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 8/25
11:00 DEU: ZEW-Index 10/25
USA: Berufungsentscheidung zu Trump-Zöllen: Frist, um das Urteil anzufechten läuft aus
SONSTIGE TERMINE
09:00 AUS: Prozess gegen Ex-Milliardär René Benko - Vorwurf: Beiseiteschaffen von Vermögenswerten (bis 15.10.)
10:30 DEU: Konferenz «Green Fuels Import» von Weltenergierat - Deutschland und Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V. (en2x)
14:30 DEU: Eröffnung einer Wasserstoff-Produktionsanlage mit Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne)
19:00 DEU: Festveranstaltung der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften «Acatech» mit Bundeskanzler Friedrich Merz und Rafael Laguna de la Vera
---------------------------------------------------------------------------------------
MITTWOCH, DEN 15. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMNEN
07:00 NED: ASML, Q3-Umsatz
12:45 USA: Bank of America, Q3-Zahlen
13:30 USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen
13:30 USA: Morgan Stanley, Q3-Zahlen
17:45 FRA: LVMH, Q3-Umsatz
17:45 FRA: Vinci, Q3-Umsatz
22:00 USA: United Airlines, Q3-Zahlen
DEU: Gerresheimer, Capital Markets Day
TERMINE KONJUNKTUR
03:30 CHN: Erzeugerpreise 9/25
03:30 CHN: Verbraucherpreise 9/25
06:30 JPN: Industrieproduktion 8/25 (detailliert)
08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)
09:00 SPA: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)
11:00 EUR: Industrieproduktion 8/25
13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
14:30 USA: Empire State Manufacturing Bericht 9/25
14:30 USA: Verbraucherpreise 9/25
20:00 USA: Fed Beige Book
USA: Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten (bis 16.10.)
SONSTIGE TERMINE
09:00 AUS: Fortsetzung des Prozesses gegen Ex-Milliardär René Benko - Vorwurf: Beiseiteschaffen von Vermögenswerten
09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Verkehrs-Rechtsschutzversicherung bei Dieselklage
10:00 DEU: Branchentreff der Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen (bis 16.10.)
---------------------------------------------------------------------------------------
DONNERSTAG, DEN 16. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMNEN
06:30 FIN: Nordea, Q3-Zahlen
06:45 CHE: ABB, Q3-Zahlen
07:00 CHE: Nestle, Q3-Umsatz
07:00 DEU: Sartorius, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz
07:30 TWN: TSMC, Q3-Zahlen
18:00 FRA: EssilorLuxottica, Q3-Umsatz
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 GBR: BIP 8/25
10:00 ITA: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)
11:00 EUR: Handelsbilanz 8/25
11:00 ITA: Handelsbilanz 8/25
14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 9/25
14:30 USA: Erzeugerpreise 9/25
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
16:00 USA: Lagerbestände 8/25
16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index
USA: Zweiter und letzter Tag des Treffens der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten
SONSTIGE TERMINE
11:00 DEU: BGH verhandelt zu Forderungen von Aktionären im Wirecard-Insolvenzverfahren
---------------------------------------------------------------------------------------
FREITAG, DEN 17. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMNEN
07:30 SWE: Volvo, Q3-Zahlen
13:00 USA: American Express, Q3-Zahlen
13:00 USA: Schlumberger, Q3-Zahlen
13:30 USA: Ally Financial, Q3-Zahlen
SWE: EQT, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/25 (2. Veröffentlichung)
14:30 USA: Baugenehmigungen 9/25
14:30 USA: Ein- und Ausfuhrpreise 9/25
15:15 USA: Industrieproduktion 9/25
---------------------------------------------------------------------------------------
°
