PayPal-Aktie sinkt vorbörslich: PayPal klemmt Russland ab - Dienste gestoppt

Davon betroffen sind unter anderem internationale Überweisungen. Das inländische Geschäft hatte der US-Konzern bereits Mitte 2020 eingestellt. " PayPal unterstützt das ukrainische Volk und verurteilt gemeinsam mit der internationalen Gemeinschaft Russlands gewaltsame militärische Aggression in der Ukraine", sagte Firmenchef Dan Schulman in einer Stellungnahme am Samstag. Das Unternehmen wird in Russland noch für eine eingeschränkte Zeit Guthaben-Abhebungen von PayPal-Konten zulassen.

Für die PayPal-Aktie geht es im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise um 1,78 Prozent abwärts auf 98,13 US-Dollar.

SAN JOSE (dpa-AFX)

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, www.BillionPhotos.com / Shutterstock.com