VW-Aktie stärker: Volkswagen setzt Beauftragte für Menschenrechte ein - Baustart für Batteriezellwerk in Salzgitter

Sie gehört zur Compliance-Abteilung und soll in dieser Funktion direkt an den Vorstand berichten, wie das "Handelsblatt" am Mittwoch berichtete. Ein Sprecher des Wolfsburger Konzerns bestätigte die Personalie, die Volkswagen -Chef Herbert Diess dem Aufsichtsrat am Freitag vorstellen soll. Die Berufung von Waltenberg sei vor allem eine Reaktion auf die Einführung des Lieferkettengesetzes in Deutschland zum 1. Januar 2023, sagte der Sprecher.

Die Aufwertung ist laut "Handelsblatt" auch eine Reaktion auf die Kritik am China-Engagement von VW. Dabei geht es um das Werk in der Uiguren-Region Xinjiang. In der Region im Nordwesten Chinas wird laut Menschenrechtlern die uigurische Minderheit von Peking systematisch unterdrückt.

Baustart für VW-Batteriezellwerk in Salzgitter

Der Volkswagen-Konzern will am Donnerstag mit dem Bau seiner Batteriezellfabrik für E-Fahrzeuge in Salzgitter beginnen. Nach langer Vorbereitung und der Fertigung erster Testserien soll damit der Standort des bestehenden Motorenwerks um eine eigene Zellproduktion erweitert werden. Es ist das erste solche Projekt von VW in Deutschland. Zur Grundsteinlegung wird neben Vorstandschef Herbert Diess unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erwartet.

Im nordschwedischen Skellefteå arbeitet Europas größte Autogruppe bereits mit dem Partner Northvolt bei Akkuzellen für die Ausstattung von Elektromodellen zusammen. Außer Salzgitter hat VW zudem Valencia in Spanien als Adresse für eine neue Fabrik genannt. Bis 2030 sollen auf dem Kontinent dann noch drei zusätzliche Standorte hinzukommen, dafür gibt es auch Interessenten aus Deutschland und Osteuropa.

Es geht vor allem darum, die Abhängigkeit von Zulieferern aus Asien zu verringern. Andere Konzerne bauen ebenfalls Batteriezellwerke auf oder beteiligen sich an entsprechenden Entwicklungskooperationen.

Via XETRA klettert die VW-Aktie zwischenzeitlich um 5,42 Prozent auf 127,18 Euro.

/koe/DP/stw

WOLFSBURG (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com, hans engbers / Shutterstock.com