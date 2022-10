Boeing-Aktie etwas höher: Weiterer Milliardenverlust bei Boeing - Auftrag von Alaska Airlines erhalten

Vor allem gestiegene Kosten und technische Probleme beim Tankflugzeug für die US-Luftwaffe, dem Präsidentenflugzeug Air Force One, einer Tarnkappendrohne und einem Schulflugzeug führten zu einem Quartalsverlust von 3,3 Milliarden US-Dollar (rund 3,3 Mrd Euro), wie Boeing am Mittwoch in Arlington mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte sich der Fehlbetrag auf lediglich 132 Millionen Dollar belaufen. Auch das Geschäft mit Passagier- und Frachtflugzeugen für die kommerzielle Luftfahrt blieb nun in der Verlustzone, obwohl der Umsatz der Sparte dank deutlich gestiegener Auslieferungszahlen um 40 Prozent stieg.

Konzernweit legte der Umsatz nur um vier Prozent auf knapp 16 Milliarden Dollar zu. Grund war die Rüstungs- und Raumfahrtsparte, deren Erlöse um ein Fünftel auf 5,3 Milliarden Dollar einbrachen. Insgesamt verfehlte Boeing damit klar die durchschnittlichen Erwartungen von Branchenexperten. In den vergangenen Jahren hatte Boeing vor allem wegen Problemen mit seinen Passagierflugzeugen immer wieder Verluste in Milliardenhöhe erlitten. Der europäische Konkurrent Airbus hatte dem einstigen Weltmarktführer bereits 2019 die Position als weltgrößter Flugzeugbauer abgejagt.

Alaska Airlines bestellt 52 Boeing 737 Max - Großteil in der Langversion

Der US-Flugzeugbauer Boeing hat einen Großauftrag für seinen Mittelstreckenjet 737 Max gewonnen. Die Fluggesellschaft Alaska Air bestelle 52 Maschinen der Reihe, davon 42 in der Langversion 737 Max 10, teilte der US-Konzern kurz nach der Veröffentlichung eines Milliardenverlusts am Mittwoch in Seattle mit. Die Langversion harrt noch ihrer Zulassung - und die ist keineswegs sicher. Wenn die Zertifizierung nicht bis Jahresende gelingt, benötigt das Flugzeug ein modernes Cockpit-Alarmsystem, das es bisher nicht hat. Der US-Kongress kann das Gesetz allerdings noch ändern.

Mit der neuen Vorschrift hatte der Gesetzgeber auf die tödlichen Abstürze von zwei 737-Max-Jets in den Jahren 2018 und 2019 reagiert, die weltweit mehr als anderthalbjährige Flugverbote für das Modell zur Folge hatten. Nach technischen Nachbesserungen wurden die Verbote seit 2020 in wichtigen Teilen der Welt schrittweise wieder aufgehoben.

Insidern zufolge dürfte sich die Zulassung der Langversion mindestens bis Sommer 2023 verzögern. Dies habe der kommissarische Leiter der Luftfahrtbehörde FAA, Billy Nolen, dem republikanischen Senator Roger Wicker geschrieben, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg Anfang Oktober unter Berufung auf das ihr vorliegende Dokument. Diese zeitliche Prognose stamme von Boeing selbst. Der Flugzeughersteller wollte den Brief nicht kommentieren.

Die Boeing-Aktie zeigt sich an der NYSE zeitweise 1,17 Prozent höher bei 146 US-Dollar, nachdem sie vorbörslich noch im Minus notierte.

