Beyond Meat enttäuscht mit Zahlenwerk - Beyond Meat-Aktie dennoch vorbörslich weit im Plus

Im Ende Dezember zu Ende gegangenen Geschäftsquartal hat Beyond Meat abermals einen Verlust präsentiert. Je Aktie belief sich das Minus auf 0,34 US-Dollar nach -0,010 US-Dollar je Anteilsschein vor Jahresfrist. Damit lag das Unternehmen unter den Erwartungen der Analysten, die sich auf -0,137 US-Dollar je Anteilsschein belaufen hatten.Zeitgleich erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 101,9 Millionen US-Dollar und verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich (98,5 Millionen US-Dollar), Analysten hatten Erlöse von 103,7 Millionen US-Dollar erwartet.

Auch im Gesamtjahr blieb das Unternehmen in den roten Zahlen, der Verlust je Aktie lag bei 0,6 US-Dollar, nachdem Experten im Schnitt mit eine Verlust je Aktie von 0,408 US-Dollar gerechnet hatten. Im Vorjahr war ein Minus von 0,290 US-Dollar ja Anteilsschein angefallen.

Beim Umsatz standen 406,8 Millionen US-Dollar in den Büchern nach 297,9 Millionen US-Dollar 2019. Analysten waren von 408,5 Millionen US-Dollar ausgegangen.

Analysten hatten mit besseren Zahlen gerechnet, die Aktie stürzte nachbörslich in einer ersten Reaktion um rund 15 Prozent ab. Der Kurs drehte jedoch ins Plus, nachdem Beyond Meat eine Partnerschaft mit McDonald's verkündete. Der Fleischersatz-Spezialist soll den Fast-Food-Giganten für drei Jahre mit Buletten für den veganen Burger "McPlant" versorgen. Zudem wolle man das Produktangebot gemeinsam weiterentwickeln. Beyond Meat gab auch eine Kooperation mit Yum! Brands bekannt, der Konzernmutter von Taco Bell, KFC und Pizza Hut.

Im vorbörslichen Handel an der NASDAQ gewinnen die Papiere zwischenzeitlich 4,35 Prozent auf 150 US-Dollar.



