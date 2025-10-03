DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.340 +0,3%Top 10 Crypto17,03 +3,5%Nas22.786 -0,3%Bitcoin104.397 +1,5%Euro1,1740 +0,2%Öl64,52 +0,3%Gold3.887 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F thyssenkrupp 750000 Alibaba A117ME BASF BASF11 D-Wave Quantum A3DSV9 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Dow erstmals über 47.000 Punkten -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- NVIDIA, Tesla, Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Rumble im Fokus
Top News
Eurokurs zum Dollar kaum bewegt - die Gründe Eurokurs zum Dollar kaum bewegt - die Gründe
Rohstoffe im September 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co. Rohstoffe im September 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Kursentwicklung im Fokus

Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo verteuert sich am Abend

03.10.25 20:23 Uhr
Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo verteuert sich am Abend

Die Aktie von Wells Fargo gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Wells Fargo zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 80,73 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wells Fargo & Co.
68,44 EUR -0,12 EUR -0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Wells Fargo-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 80,73 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Wells Fargo-Aktie bei 81,69 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 81,02 USD. Von der Wells Fargo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 674.005 Stück gehandelt.

Am 24.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 86,65 USD an. 7,33 Prozent Plus fehlen der Wells Fargo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2024 bei 54,43 USD. Derzeit notiert die Wells Fargo-Aktie damit 48,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Wells Fargo seine Aktionäre 2024 mit 1,50 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,71 USD je Aktie ausschütten.

Am 15.07.2025 äußerte sich Wells Fargo zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,60 USD. Im letzten Jahr hatte Wells Fargo einen Gewinn von 1,33 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 31,76 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 30,62 Mrd. USD.

Wells Fargo dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 14.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Wells Fargo möglicherweise am 14.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Wells Fargo ein EPS in Höhe von 6,08 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Wells Fargo-Aktie

Finanzgiganten im Vergleich: Die größten US-Banken

Mit diesen vier Investitionen hat Starinvestor Charlie Munger das meiste Geld verdient

AMD-Aktie trotz positiver Analystenstimmung und neuen KI-Chips schwächer

In eigener Sache

Übrigens: Wells Fargo und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Wells Fargo

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Wells Fargo

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu Wells Fargo & Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Wells Fargo & Co.

DatumRatingAnalyst
14.04.2021Wells FargoCo buyUBS AG
26.03.2020Wells FargoCo HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.07.2019Wells FargoCo UnderperformWolfe Research
29.03.2019Wells FargoCo HoldDeutsche Bank AG
02.01.2019Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
14.04.2021Wells FargoCo buyUBS AG
02.01.2019Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
02.01.2018Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
03.01.2017Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
24.10.2016Wells FargoCo Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.03.2020Wells FargoCo HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.03.2019Wells FargoCo HoldDeutsche Bank AG
15.09.2017Wells FargoCo NeutralUBS AG
18.01.2017Wells FargoCo HoldArgus Research Company
11.01.2017Wells FargoCo NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.07.2019Wells FargoCo UnderperformWolfe Research
05.02.2018Wells FargoCo UnderperformRBC Capital Markets
15.09.2016Wells FargoCo SellUBS AG
24.03.2016Wells FargoCo SellUBS AG
13.02.2015Wells FargoCo UnderperformBMO Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Wells Fargo & Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen