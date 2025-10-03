Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo verteuert sich am Abend

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Wells Fargo gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Wells Fargo zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 80,73 USD.

Die Wells Fargo-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 80,73 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Wells Fargo-Aktie bei 81,69 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 81,02 USD. Von der Wells Fargo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 674.005 Stück gehandelt.

Am 24.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 86,65 USD an. 7,33 Prozent Plus fehlen der Wells Fargo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2024 bei 54,43 USD. Derzeit notiert die Wells Fargo-Aktie damit 48,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Wells Fargo seine Aktionäre 2024 mit 1,50 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,71 USD je Aktie ausschütten.

Am 15.07.2025 äußerte sich Wells Fargo zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,60 USD. Im letzten Jahr hatte Wells Fargo einen Gewinn von 1,33 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 31,76 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 30,62 Mrd. USD.

Wells Fargo dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 14.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Wells Fargo möglicherweise am 14.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Wells Fargo ein EPS in Höhe von 6,08 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Wells Fargo-Aktie

Finanzgiganten im Vergleich: Die größten US-Banken

Mit diesen vier Investitionen hat Starinvestor Charlie Munger das meiste Geld verdient

AMD-Aktie trotz positiver Analystenstimmung und neuen KI-Chips schwächer