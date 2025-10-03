Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo zeigt sich am Nachmittag gestärkt

So entwickelt sich Wells Fargo

Die Aktie von Wells Fargo zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Wells Fargo-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 81,35 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Wells Fargo-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 81,35 USD. Die Wells Fargo-Aktie zog in der Spitze bis auf 81,69 USD an. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 81,02 USD. Bisher wurden heute 156.208 Wells Fargo-Aktien gehandelt.

Am 24.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 86,65 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,52 Prozent könnte die Wells Fargo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 54,43 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,09 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,50 USD an Wells Fargo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,71 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Wells Fargo am 15.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,33 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,57 Prozent auf 30,62 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Wells Fargo 31,76 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Wells Fargo wird am 14.10.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Wells Fargo-Anleger Experten zufolge am 14.10.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,08 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

