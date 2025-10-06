Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Abend kaum bewegt

Notierung im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Montagabend die Aktie von Wells Fargo. Die Wells Fargo-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 80,71 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Wells Fargo-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr bei 80,71 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Wells Fargo-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 81,46 USD zu. Der Kurs der Wells Fargo-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 79,59 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 81,03 USD. Von der Wells Fargo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.088.171 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 86,65 USD erreichte der Titel am 24.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,36 Prozent hinzugewinnen. Am 05.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 56,01 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Wells Fargo-Aktie 30,60 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,71 USD. Im Vorjahr erhielten Wells Fargo-Aktionäre 1,50 USD je Wertpapier.

Wells Fargo veröffentlichte am 15.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,33 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 30,62 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 31,76 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 14.10.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 14.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Wells Fargo ein EPS in Höhe von 6,08 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Wells Fargo-Aktie

Trotz Blasengefahr: Wells Fargo rät zu Investition in KI-Aktien um NVIDIA, Palantir und Co.

Finanzgiganten im Vergleich: Die größten US-Banken

Mit diesen vier Investitionen hat Starinvestor Charlie Munger das meiste Geld verdient