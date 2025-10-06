Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Montagnachmittag mit Verlusten

So bewegt sich Wells Fargo

Die Aktie von Wells Fargo gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Wells Fargo befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,2 Prozent auf 80,47 USD ab.

Die Wells Fargo-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 80,47 USD. Die Wells Fargo-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 80,46 USD ab. Mit einem Wert von 81,03 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 242.635 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (86,65 USD) erklomm das Papier am 24.09.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Wells Fargo-Aktie 7,68 Prozent zulegen. Bei 56,01 USD erreichte der Anteilsschein am 05.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Wells Fargo-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,50 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,71 USD belaufen.

Wells Fargo gewährte am 15.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,60 USD gegenüber 1,33 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,57 Prozent auf 30,62 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Wells Fargo 31,76 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Wells Fargo am 14.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 14.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Wells Fargo im Jahr 2025 6,08 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

