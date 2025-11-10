DAX23.976 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 +2,3%Nas23.381 +1,6%Bitcoin91.018 +0,3%Euro1,1545 -0,1%Öl63,41 -0,5%Gold4.096 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX schließt fester -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Rüstungsaktien, Coba, NEL, NVIDIA, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
Siemens Energy-Aktie von Jefferies hochgestuft - Kursziel massiv angehoben - Titel deutlich höher Siemens Energy-Aktie von Jefferies hochgestuft - Kursziel massiv angehoben - Titel deutlich höher
NEL-Aktie zieht kräftig an: Neue Kooperation mit GreenH für Wasserstoffprojekte NEL-Aktie zieht kräftig an: Neue Kooperation mit GreenH für Wasserstoffprojekte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Wie sich Bitcoin und Gold gemeinsam für ein ausgewogenes Risikoprofil nutzen lassen - das Bitwise Bitcoin & Gold ETP im Überblick. | Werbeanzeige.
Notierung im Fokus

Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo präsentiert sich am Nachmittag fester

10.11.25 16:08 Uhr
Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo präsentiert sich am Nachmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Wells Fargo. Das Papier von Wells Fargo konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 86,31 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wells Fargo & Co.
74,61 EUR 0,83 EUR 1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr wies die Wells Fargo-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 86,31 USD nach oben. Kurzfristig markierte die Wells Fargo-Aktie bei 87,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 86,52 USD. Zuletzt wechselten 358.477 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.

Am 05.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 88,49 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Wells Fargo-Aktie ist somit 2,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 58,42 USD ab. Derzeit notiert die Wells Fargo-Aktie damit 47,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,70 USD. Im Vorjahr erhielten Wells Fargo-Aktionäre 1,50 USD je Wertpapier.

Am 14.10.2025 äußerte sich Wells Fargo zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,42 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,47 Prozent auf 31,66 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 31,80 Mrd. USD gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Wells Fargo am 14.01.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 14.01.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,32 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Wells Fargo-Aktie

"Deworsifizierung" statt Diversifizierung: Darum hielt Berkshire-Vize Charlie Munger nichts von breiter Streuung im Depot

Trotz Blasengefahr: Wells Fargo rät zu Investition in KI-Aktien um NVIDIA, Palantir und Co.

Finanzgiganten im Vergleich: Die größten US-Banken

In eigener Sache

Übrigens: Wells Fargo und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Wells Fargo

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Wells Fargo

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu Wells Fargo & Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Wells Fargo & Co.

DatumRatingAnalyst
14.04.2021Wells FargoCo buyUBS AG
26.03.2020Wells FargoCo HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.07.2019Wells FargoCo UnderperformWolfe Research
29.03.2019Wells FargoCo HoldDeutsche Bank AG
02.01.2019Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
14.04.2021Wells FargoCo buyUBS AG
02.01.2019Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
02.01.2018Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
03.01.2017Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
24.10.2016Wells FargoCo Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.03.2020Wells FargoCo HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.03.2019Wells FargoCo HoldDeutsche Bank AG
15.09.2017Wells FargoCo NeutralUBS AG
18.01.2017Wells FargoCo HoldArgus Research Company
11.01.2017Wells FargoCo NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.07.2019Wells FargoCo UnderperformWolfe Research
05.02.2018Wells FargoCo UnderperformRBC Capital Markets
15.09.2016Wells FargoCo SellUBS AG
24.03.2016Wells FargoCo SellUBS AG
13.02.2015Wells FargoCo UnderperformBMO Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Wells Fargo & Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen