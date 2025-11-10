Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo präsentiert sich am Nachmittag fester

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Wells Fargo. Das Papier von Wells Fargo konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 86,31 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Wells Fargo-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 86,31 USD nach oben. Kurzfristig markierte die Wells Fargo-Aktie bei 87,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 86,52 USD. Zuletzt wechselten 358.477 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.

Am 05.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 88,49 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Wells Fargo-Aktie ist somit 2,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 58,42 USD ab. Derzeit notiert die Wells Fargo-Aktie damit 47,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,70 USD. Im Vorjahr erhielten Wells Fargo-Aktionäre 1,50 USD je Wertpapier.

Am 14.10.2025 äußerte sich Wells Fargo zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,42 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,47 Prozent auf 31,66 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 31,80 Mrd. USD gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Wells Fargo am 14.01.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 14.01.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,32 USD je Aktie belaufen.

