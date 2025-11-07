DAX23.555 -0,8%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.676 -1,6%Bitcoin87.195 -0,6%Euro1,1572 +0,2%Öl63,62 +0,1%Gold3.995 +0,4%
Heute im Fokus
DAX fällt -- US-Börsen tiefer -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- EVOTEC, Canopy Growth, Rheinmetall, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
DAX präsentiert sich in der Freitagssitzung schwach - Berichtssaison gibt Richtung vor
Expedia-Aktie springt zweistellig hoch: Starkes Quartal sorgt für Begeisterung
Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Wells Fargo am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

07.11.25 16:08 Uhr
Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Wells Fargo am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Wells Fargo. Die Wells Fargo-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 85,22 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wells Fargo & Co.
73,78 EUR -1,22 EUR -1,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Wells Fargo-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 85,22 USD abwärts. Die Wells Fargo-Aktie gab in der Spitze bis auf 84,13 USD nach. Bei 85,24 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 419.586 Wells Fargo-Aktien.

Am 05.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 88,49 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Wells Fargo-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (58,42 USD). Mit Abgaben von 31,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Wells Fargo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,70 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Wells Fargo 1,50 USD aus.

Wells Fargo veröffentlichte am 14.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,66 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Wells Fargo 1,42 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,47 Prozent auf 31,66 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Wells Fargo 31,80 Mrd. USD umgesetzt.

Am 14.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Wells Fargo rechnen Experten am 14.01.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,32 USD je Wells Fargo-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Wells Fargo-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Nachrichten zu Wells Fargo & Co.

