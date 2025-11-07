DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 +2,4%Nas22.954 -0,4%Bitcoin89.486 +2,0%Euro1,1566 +0,2%Öl63,63 +0,1%Gold4.001 +0,6%
So entwickelt sich Wells Fargo

Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Abend mit negativen Vorzeichen

07.11.25 20:23 Uhr
Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Abend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Wells Fargo. Zuletzt ging es für die Wells Fargo-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 85,25 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wells Fargo & Co.
73,78 EUR -1,22 EUR -1,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Wells Fargo-Aktie gab im New York-Handel um 20:08 Uhr um 0,9 Prozent auf 85,25 USD nach. Die Wells Fargo-Aktie sank bis auf 84,05 USD. Bei 85,24 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 2.351.603 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.

Am 05.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,49 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 3,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 58,42 USD ab. Mit Abgaben von 31,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,50 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,70 USD.

Am 14.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,66 USD. Im Vorjahresviertel hatte Wells Fargo 1,42 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,47 Prozent zurück. Hier wurden 31,66 Mrd. USD gegenüber 31,80 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 14.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 14.01.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,32 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Wells Fargo-Aktie

