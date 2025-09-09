DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,23 -1,0%Dow45.864 +0,1%Nas22.327 +0,8%Bitcoin97.535 -0,9%Euro1,1763 +0,3%Öl67,28 +0,6%Gold3.682 +1,1%
Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Nachmittag gefragt

15.09.25 16:13 Uhr
Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Nachmittag gefragt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Wells Fargo. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 81,64 USD zu.

Um 15:52 Uhr wies die Wells Fargo-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 81,64 USD nach oben. In der Spitze legte die Wells Fargo-Aktie bis auf 81,72 USD zu. Bei 81,50 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Wells Fargo-Aktien beläuft sich auf 145.419 Stück.

Am 25.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 84,83 USD an. Gewinne von 3,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,89 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Wells Fargo-Aktie 36,44 Prozent sinken.

Für Wells Fargo-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,50 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,71 USD ausgeschüttet werden.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Wells Fargo am 15.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,60 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,33 USD je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,57 Prozent auf 30,62 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 31,76 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.10.2025 veröffentlicht. Wells Fargo dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 14.10.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Wells Fargo im Jahr 2025 6,05 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

