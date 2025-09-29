Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Nachmittag ohne große Veränderung

Kurs der Wells Fargo

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Wells Fargo. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Wells Fargo-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 84,73 USD.

Im New York-Handel kam die Wells Fargo-Aktie um 15:53 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 84,73 USD. Kurzfristig markierte die Wells Fargo-Aktie bei 85,10 USD ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Wells Fargo-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 84,72 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 84,88 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Wells Fargo-Aktien beläuft sich auf 174.914 Stück.

Am 24.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,65 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 2,27 Prozent Plus fehlen der Wells Fargo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 54,43 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Wells Fargo-Aktie mit einem Verlust von 35,76 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,50 USD an Wells Fargo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,71 USD.

Wells Fargo veröffentlichte am 15.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Wells Fargo in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,57 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 30,62 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 31,76 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Wells Fargo am 14.10.2025 präsentieren. Wells Fargo dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 14.10.2026 präsentieren.

In der Wells Fargo-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,07 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

