Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Dienstagabend mit Abschlägen
Die Aktie von Wells Fargo gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Wells Fargo-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 82,97 USD abwärts.
Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 2,0 Prozent auf 82,97 USD. Der Kurs der Wells Fargo-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 82,67 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 84,88 USD. Von der Wells Fargo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 803.851 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 86,65 USD. Mit einem Zuwachs von 4,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 54,43 USD. Dieser Wert wurde am 04.10.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 34,39 Prozent würde die Wells Fargo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass Wells Fargo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,71 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Wells Fargo 1,50 USD aus.
Wells Fargo ließ sich am 15.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,60 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,33 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Wells Fargo im vergangenen Quartal 30,62 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Wells Fargo 31,76 Mrd. USD umsetzen können.
Wells Fargo wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 14.10.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Wells Fargo-Anleger Experten zufolge am 14.10.2026 werfen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,07 USD je Wells Fargo-Aktie.
