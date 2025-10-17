Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Abend mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Wells Fargo. Die Wells Fargo-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 83,63 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 20:08 Uhr rutschte die Wells Fargo-Aktie in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 83,63 USD ab. Im Tief verlor die Wells Fargo-Aktie bis auf 82,37 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 84,12 USD. Bisher wurden heute 3.032.619 Wells Fargo-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2025 auf bis zu 87,46 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Wells Fargo-Aktie. Bei 58,42 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Wells Fargo-Aktie mit einem Verlust von 30,14 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,50 USD an Wells Fargo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,70 USD.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Wells Fargo am 14.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,42 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 31,91 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,80 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Wells Fargo-Bilanz für Q4 2025 wird am 14.01.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 14.01.2027.
In der Wells Fargo-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,29 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Wells Fargo-Aktie
"Deworsifizierung" statt Diversifizierung: Darum hielt Berkshire-Vize Charlie Munger nichts von breiter Streuung im Depot
Trotz Blasengefahr: Wells Fargo rät zu Investition in KI-Aktien um NVIDIA, Palantir und Co.
Übrigens: Wells Fargo und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Wells Fargo
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Wells Fargo
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com
Nachrichten zu Wells Fargo & Co.
Analysen zu Wells Fargo & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.04.2021
|Wells FargoCo buy
|UBS AG
|26.03.2020
|Wells FargoCo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.2019
|Wells FargoCo Underperform
|Wolfe Research
|29.03.2019
|Wells FargoCo Hold
|Deutsche Bank AG
|02.01.2019
|Wells FargoCo Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.04.2021
|Wells FargoCo buy
|UBS AG
|02.01.2019
|Wells FargoCo Overweight
|Barclays Capital
|02.01.2018
|Wells FargoCo Overweight
|Barclays Capital
|03.01.2017
|Wells FargoCo Overweight
|Barclays Capital
|24.10.2016
|Wells FargoCo Market Perform
|BMO Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.03.2020
|Wells FargoCo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.03.2019
|Wells FargoCo Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.2017
|Wells FargoCo Neutral
|UBS AG
|18.01.2017
|Wells FargoCo Hold
|Argus Research Company
|11.01.2017
|Wells FargoCo Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.07.2019
|Wells FargoCo Underperform
|Wolfe Research
|05.02.2018
|Wells FargoCo Underperform
|RBC Capital Markets
|15.09.2016
|Wells FargoCo Sell
|UBS AG
|24.03.2016
|Wells FargoCo Sell
|UBS AG
|13.02.2015
|Wells FargoCo Underperform
|BMO Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Wells Fargo & Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen