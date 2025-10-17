Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Abend mit Abschlägen

Blick auf Wells Fargo-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Wells Fargo. Die Wells Fargo-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 83,63 USD.

Um 20:08 Uhr rutschte die Wells Fargo-Aktie in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 83,63 USD ab. Im Tief verlor die Wells Fargo-Aktie bis auf 82,37 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 84,12 USD. Bisher wurden heute 3.032.619 Wells Fargo-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2025 auf bis zu 87,46 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Wells Fargo-Aktie. Bei 58,42 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Wells Fargo-Aktie mit einem Verlust von 30,14 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,50 USD an Wells Fargo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,70 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Wells Fargo am 14.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,42 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 31,91 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,80 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Wells Fargo-Bilanz für Q4 2025 wird am 14.01.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 14.01.2027.

In der Wells Fargo-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,29 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

