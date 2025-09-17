Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

So bewegt sich Wells Fargo

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Wells Fargo. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Wells Fargo-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 82,41 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Wells Fargo-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 82,41 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Wells Fargo-Aktie bei 82,70 USD. Die Wells Fargo-Aktie gab in der Spitze bis auf 82,08 USD nach. Bei 82,55 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 145.981 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.07.2025 bei 84,83 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,94 Prozent hinzugewinnen. Am 27.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 53,32 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Wells Fargo-Aktie 54,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Wells Fargo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,50 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,71 USD.

Am 15.07.2025 hat Wells Fargo in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,60 USD, nach 1,33 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 30,62 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 31,76 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 14.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Wells Fargo veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 14.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Wells Fargo.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Wells Fargo einen Gewinn von 6,06 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

