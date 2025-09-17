DAX23.634 +1,2%ESt505.452 +1,5%Top 10 Crypto16,47 +0,9%Dow46.166 +0,3%Nas22.522 +1,2%Bitcoin99.720 +1,3%Euro1,1787 -0,3%Öl67,60 -0,5%Gold3.640 -0,6%
So bewegt sich Wells Fargo

Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

18.09.25 16:11 Uhr
Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Wells Fargo. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Wells Fargo-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 82,41 USD.

Wells Fargo & Co.
69,83 EUR 1,72 EUR 2,53%
Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Wells Fargo-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 82,41 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Wells Fargo-Aktie bei 82,70 USD. Die Wells Fargo-Aktie gab in der Spitze bis auf 82,08 USD nach. Bei 82,55 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 145.981 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.07.2025 bei 84,83 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,94 Prozent hinzugewinnen. Am 27.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 53,32 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Wells Fargo-Aktie 54,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Wells Fargo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,50 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,71 USD.

Am 15.07.2025 hat Wells Fargo in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,60 USD, nach 1,33 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 30,62 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 31,76 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 14.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Wells Fargo veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 14.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Wells Fargo.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Wells Fargo einen Gewinn von 6,06 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen