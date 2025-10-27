Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Wells Fargo am Abend zu

DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,99 +7,4%Nas23.646 +1,9%Bitcoin98.693 +0,3%Euro1,1647 +0,2%Öl65,70 ±0,0%Gold3.991 -2,2%
27.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Wells Fargo zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Wells Fargo zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 86,62 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die Wells Fargo-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 86,62 USD. Kurzfristig markierte die Wells Fargo-Aktie bei 87,34 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 86,79 USD. Der Tagesumsatz der Wells Fargo-Aktie belief sich zuletzt auf 2.082.980 Aktien.

Am 16.10.2025 markierte das Papier bei 87,46 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Wells Fargo-Aktie derzeit noch 0,97 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 58,42 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der aktuelle Kurs der Wells Fargo-Aktie ist somit 32,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 1,50 USD an Wells Fargo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,70 USD aus.

Am 14.10.2025 lud Wells Fargo zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,66 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,42 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Wells Fargo in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 31,91 Mrd. USD im Vergleich zu 31,80 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Wells Fargo am 14.01.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Wells Fargo rechnen Experten am 14.01.2027.

Den erwarteten Gewinn je Wells Fargo-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,31 USD fest.

Redaktion finanzen.net

