Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Die Aktie von Wells Fargo zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Wells Fargo-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 86,70 USD.

Im New York-Handel gewannen die Wells Fargo-Papiere um 15:53 Uhr 0,3 Prozent. In der Spitze gewann die Wells Fargo-Aktie bis auf 87,34 USD. Bei 86,79 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 751.695 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 87,46 USD. Gewinne von 0,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,42 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Wells Fargo-Aktie mit einem Verlust von 32,62 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,50 USD an Wells Fargo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,70 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Wells Fargo am 14.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,66 USD. Im Vorjahresviertel hatte Wells Fargo 1,42 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 31,91 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 31,80 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 14.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 14.01.2027 dürfte Wells Fargo die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Wells Fargo-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,31 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

