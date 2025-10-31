Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Wells Fargo im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Wells Fargo. Zuletzt sprang die Wells Fargo-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 86,93 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Wells Fargo-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 86,93 USD zu. Bei 87,04 USD markierte die Wells Fargo-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 85,55 USD. Von der Wells Fargo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 932.023 Stück gehandelt.

Am 16.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 87,46 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Wells Fargo-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 58,42 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Wells Fargo-Aktie mit einem Verlust von 32,79 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Wells Fargo-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,50 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,70 USD aus.

Wells Fargo ließ sich am 14.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,66 USD. Im Vorjahresviertel hatte Wells Fargo 1,42 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 31,91 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Wells Fargo einen Umsatz von 31,80 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Wells Fargo am 14.01.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 14.01.2027 dürfte Wells Fargo die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Wells Fargo-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,30 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

